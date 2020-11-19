剝牙經歷難忘！何嘉莉形容似掘路　梁麗翹未剝驚到暈

台灣一名女子近日到醫院一次過拔掉20顆蛀牙後昏迷，9日後證實不治，相當恐怖。其實很多人聽到要睇牙醫都會大叫怕怕，藝人也有不少難忘的睇牙經歷，其中《東張西望》主持梁麗翹最誇張，未正式剝牙已經驚到暈倒，何嘉莉睇牙最驚打麻醉針，唐貝詩就經常發崩牙噩夢，而簡淑兒就試過做牙醫助理日日對住爛牙。

簡淑兒：「我細個嘅時候做過兼職牙醫助理，我係負責企喺隔籬用吸管吸口水，見過好多好恐怖，有一個客人，佢之前個牙醫幫佢磨平晒所有牙，因為要套牙套，我個牙醫話唔應該咁做，佢擘大口，所有牙都係平貼住牙肉，淨番啲牙根，牙根入面好似已經爛咗咁，入面係黑色。」

梁麗翹：「我由細到大都好驚睇牙，大學時要剝智慧齒，我入到診所同醫生講我隻牙好痛，唔知係咪發炎，醫生話『你有個智慧齒，唔緊要我哋做個手術剝咗佢』，我嗰時好細個，聽到要做手術，從來冇諗過做手術會發生喺自己身上，醫生叫我出去排期，我出到去嘅時候就覺得天旋地轉暈低咗，醫生要清空個病房畀我攤喺度休息，佢檢查我嘅血壓升到170幾，佢話未見過有人咁驚，到咗剝牙當日，醫生之前原來寫咗個備註話我係勁驚。」

何嘉莉：「我最難忘嘅睇牙經驗係剝智慧齒，早喺10年前嘅事，因為未剝過智慧齒，所以好驚，枝麻醉針好粗好大，我好驚打針，當時驚到咪埋眼，其實枝針打落去冇咩知覺，因為麻醉咗，但Feel到個女牙醫出盡力咁撬隻牙出嚟，好似掘路咁成個身郁晒，我仲要一次過剝2隻，好彩醫生手勢好，之後唔痛。」

唐貝詩：「我試過食早餐穀物片，一咬嘅時候，咬爆咗最入面嘅牙，嗰隻牙曾經蛀過牙後來補過，我仲要喺大陸拍緊戲，好在係最入面嗰隻牙，自此我成日發夢自己崩牙，仲要係崩出面隻門牙，但係又要拍戲同影相，我諗我發咗100次呢個噩夢。」

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