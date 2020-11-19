趁松岡留日避疫　大陸嘉緹發圍：香港比美國更有生機

日模松岡李那師妹、現年27歲的模特兒大陸嘉緹（Kat），樣子甜美身材惹火，松岡和Kat早在日本相識，份屬好姊妹，不過Kat坦言公私分明，工作上，她希望做到第一。

大陸嘉緹是Kat的日本名，但其實父母都是美國人，並沒有日本血統，因為Kat在日本當了5年模特兒，對日本情有獨鍾才改了日本名。今年她加入成為王友良旗下，做松岡師妹，過往松岡在公司一人獨大，現在多了師妹，難免會爭寵？大陸嘉緹則大讚松岡友善：「同松岡識咗年半，當時我喺韓國返日本，第一次見佢，覺得佢個人好友善，之後都見過好幾次面，每次佢都好好人，佢喺公司年資耐過我，但佢對我唔錯，喺日本帶過我去燒烤，好開心。」

問視對方為競爭對手？她說：「喺同一個機構，我覺得佢係人見人愛，兩個女仔發展模特兒工作，當然都會有比較，係有少少競爭，但會係良性競爭，（年輕係你優勢？）我係年輕過佢，但我都唔係超級年輕，對於後生過自己嘅人，我會感到壓力，所以佢都可能對後生過佢嘅人有壓力，但我會更加努力工作，盡力做到最好，希望做到第一，（你哋做唔做到朋友？）我哋已經係朋友，（松岡有冇畀意見你？）佢冇特別畀意見，可能佢想保持秘密，（想同佢一齊做嘢？）想呀，我諗會好有趣。」

疫境下，松岡留在日本多時，未能來港工作，變相造就大陸嘉緹在港發圍的好時機，她笑說：「我都覺得係好時機，如果佢來港要接受隔離，哈哈！我已經喺日本做咗5年模特兒，好好玩，我鍾意日本文化，但我想要新鮮感，喺日本開始有啲悶，或者將來我再去日本都未定，但依家想喺香港發展，（會向美國發展？）唔會，除非可以去到荷里活發展啦！但喺美國唔係太多機會，嗰度係我屋企，但返去唔會係依家，或者等將來退休。」