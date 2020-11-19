唱開有癮！謝嘉怡Man爆唱《萬水千山縱橫》

今晚台慶，朱晨麗帶領一班香港小姐表演，朱晨麗以K-POP打頭陣，她以露腰裝型爆示人，向來有舞蹈底子的她未知是否跳開中國舞及芭蕾舞，今次跳起K-POP時顯然有點生硬。而蔡嘉欣、廖慧儀即表演空中絲帶舞，雖然二人動作不合拍，各有各做，但勝在難度甚高，搏得不少掌聲。而蘇韻姿則大唱歌劇，聲線靚爆。黃嘉雯、伍樂怡、郭柏妍、陳熙蕊、古佩玲等就以古裝服跳中國舞，舞姿優美。另外，有人表演過後，不少心甩鞋，事後發現「灰姑娘」原來是劉溫馨！

至於港姐冠軍謝嘉怡繼之前唱過《上海灘》後，今次再雄糾糾唱出經典歌《萬水千山縱橫》，由「鬼妹仔」唱出可謂喜感十足。

去到遊戲環節，多位藝人如袁偉豪、黃翠如、蔡思貝、張曦雯、張振朗等戴上墨鏡，但只有一副是「真墨鏡」，跟着2位阿姐就要試試他們，期間張振朗被汪明荃欽點做掌上壓，之後更要蔡思貝及張曦雯坐上去，認真難為振朗。

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