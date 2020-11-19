阿部乃美久　最後的高潮

阿部乃美久嘅上圍平平無奇，但因為演技出色，成功抓住觀眾眼球，人氣甚至拍得住好多AV天后！（互聯網）

擁有一對吸睛巨乳，要喺AV界成名，的確容易好多，但有番咁上下閱歷嘅觀眾定會發現，唔少大波妹喺出道時係威係勢，可惜因為缺乏個人特點，或演出時心不在焉，搞到後勁不繼，所以話，巨乳唔係大晒，正如今日介紹嘅女優阿部乃美久，上圍平平無奇，但因為演技出色，成功抓住觀眾眼球，人氣甚至拍得住好多AV天后呢！

一身戰鬥格

呢位27歲嘅微乳天后，喺2013年開始踏足AV界，論樣貌，未算係驚為天人，但都叫做順眼，而隨住年齡漸長，其演出亦由早期賣可愛嘅妹系路線轉為香艷度十足嘅姊系風格。身材方面，32、24、34嘅三圍數字或者未必能夠吸引到「胸奴」嘅注意，但其實佢嘅體態都幾弗，肉地結實，擺明係一副戰鬥格，難怪每次被男優撻着體內嘅慾火，就會喺床上爆發出無窮戰鬥力！

引退倒數中

話時話，美久喺初出道時，亮眼程度並不高，一來冇AV廠提供專屬合約，二來處女演出只係一部合演作品，之但係佢好快博得觀眾歡心，半年間參演咗逾百部AV作品，成績認真驚人！至於美久點解咁受歡迎？某程度上同佢嘅百變形象有關。原來美久係一位Cosplayer，經常會喺AV演出中扮演動漫人物，令AV迷耳目一新。另外，美久為咗吸引觀眾，樂於嘗試重口味玩法，好多SM道具都玩過，力戰黑人一樣敢拍，可以話係毫不錫身！只可惜美久會喺明年1月正式退下火線，而喺呢段引退倒數期，AV廠KMP特別提供短期專屬合約，令佢可以一嘗專屬女優嘅身份，究竟會唔會為佢嘅AV生涯帶嚟最後高潮呢？大家不妨拭目以待！

阿部乃美久

年齡：27歲

身高：5呎

三圍：32-24-34