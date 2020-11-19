慾女伴遊　四仔旅行團出發！

家陣冇得出國旅行，可以點解悶？有人去咗住本地酒店，也有人畀錢搭飛機睇日落，但其實睇四仔都可以過吓旅行癮，事關唔少作品都會以旅行為故事背景，再加入大量鹽花，就好似以下作品搵嚟慾女當「導遊」，引領觀眾嘅眼睛享受無窮快感。你有興趣體驗吓四仔旅行團有幾激嗎？只要一片在手，隨時可以出發！

偷食閨密

老婆嘅閨密同旅行有咩關係？睇過呢套由Naughty America炮製嘅《My Sister's Hot Friend #73》，自有分曉。影片由Peta Jensen、Rahyndee James、Mary Jane Mayhem同Zoe Wood孭飛，分為4段故事，4位脫星不約而同化身勾搭密友老公嘅姣婆，故事內容大同小異，講述男主角陪老婆去旅行，偏偏老婆嘅閨密跟埋一齊玩，仲要成日有機會同男主角出現孤男寡女嘅場面，結果梗係出事啦，仲要搞到瘋狂曳曳添，呢類偷食情節會唔會令你更加想去旅行呢？

巨乳誘惑

由Reality Kings推出嘅「Big Naturals」系列，一直以嚟都係以天然巨乳為賣點，但唔知點解嚟到最新登場嘅一集，竟然加入咗旅行元素，莫非片廠都知道大家喺疫情下好想去旅行？原來呢個構思純粹為咗帶畀觀眾一啲新鮮感，而且睇番影片內容，又真係幾過癮，事關有份演出嘅脫星包括Lena Paul、Autumn Falls、Ella Knox等等，個個都擁有天然巨乳，床上演出勁有活力，不但畀到大家極強官能刺激，而且旅行曳曳嘅題材夠晒貼地，一個字講晒：正！

慾火重燃

同另一半分手係咪一定苦澀難受？未必！四仔片廠Tushy嘅新作《Influence》，正正為大家呈現一段超級香艷嘅分手之旅。影片由四仔名導Derek Dozer主理，搵嚟Emily Willis、Elsa Jean、Kayden Kross等脫星演出，當中分為4個短篇故事，筆者對Elsa Jean嗰段最有Feel。故事講述Elsa鼓起勇氣，想趁旅行之際同男友講分手，點知對方話，既然係咁，不如嚟個分手前最後一「激」，過程火辣唔在講，仲重燃Elsa對男友嘅慾火，究竟呢段關係有冇得挽回？留番畀大家慢慢睇！