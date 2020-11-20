吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：理髮、修甲、開井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、4、6、9

幸運顏色：紅

生肖指數 是日吉星：狗

鼠：→ 遊樂固然讓人愉快，不過你還是應先完成自己的工作，玩也玩得開心些。

牛：→ 你用盡了苦心來幫助別人，別人卻視作兒戲；是他們不識貨，你別氣餒。

虎：→ 伴侶的話是過分直率，但句句都出自真心，如你不加理會，就會吃大虧。

兔：↓ 金錢運不穩，有可能會弄失一些重要的東西，離開餐廳或車時要多留神。

龍：↓ 內心忐忑不安，令你不能決定應該前行或後退，那就聽聽朋友的意見吧！

蛇：→ 若有某人需要你，你很難放棄幫助對方，但也要顧及自己的感受和能力。

馬：→ 透過簡單的問候，你和心儀對象會建立良好的關係，不妨再主動一點吧！

羊：↑ 戀愛運上升；單身的人在晚間會有邂逅，對方的熱情令你感到喜出望外。

猴：→ 請盡你所能享受生命！既然上天要你休息，就讓自己好好的充電吧！

雞：↓ 是日沖煞，氣勢稍弱、交友運平平，在任何情況下也要保持冷靜、低調。

狗：★ 可能有人歸還一筆你已經忘記的借款，應好好利用，只宜小額投機。

豬：↑ 今天的交際運極佳，不妨多參加聚會或朋友的派對，會讓你樂而忘返呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業及正財運較佳，求職、轉職等宜積極。但需小心處理和伴侶的金錢事宜為佳。

金牛：人氣較旺，但體能不穩，工作運稍遜，宜爭取休息，注意溝通、合作及人際關係。

雙子：精神狀態一般，人緣及桃花運佳，但親子及感情關係略為不穩，宜多關注身邊人。

巨蟹：社交運較旺，但情緒不穩，宜多注意溝通及人際關係，多予笑容及多作協調為佳。

獅子：事業及正財運較佳，求職、轉職等機遇不乏，但辭令及思考力一般，宜注意措詞。

處女：公幹、出勤及海外項目等進度較佳，但財運一般，交易等宜多予耐性，保持踏實。

天秤：家庭及夫妻運較佳，但投入感一般，保持溝通，將有助維持穩定，增強彼此默契。

天蠍：戀愛運甚佳，多交流，有助增進感情和默契，但精神狀態稍遜，善用時間為佳。

人馬：工作及正財運回穩，進度較佳，有利增進業績等。但人際關係不穩，宜注意溝通。

山羊：事業及正財運較佳，人緣運亦旺，但人事不協的情況較頻，保持低調可助進展。

水瓶：家庭運較佳，但就人事、感情等話題或會較易產生分歧，宜多予耐性，避免爭辯。

雙魚：夫妻運略為不穩，就親密關係和子女等事宜，宜多作溝通，以減免誤解或分歧。

預測：月底前，交通事故或會較頻，日常出門須加倍留神。