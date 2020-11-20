翟威廉酒舖險遭火劫　願捐款救濟街坊

日前在油麻地廣東道唐樓發生的火災，受害者來自多個尼泊爾家庭，而翟威廉年初開始營運的日本酒舖，就正正在火警現場隔壁。

事發當晚William並不在場，他昨日為無綫新劇《飛虎3》拍完外景後回店視察情況，與相關人員作善後工作，門外有警員駐守。William稍作打點後受訪，對於店舖受波及，他不太在意店舖遭遇水浸或煙熏，只關注無情火造成的傷亡：「我認得死傷者，係隔籬街坊，有打開招呼，但以我認知佢哋唔係開餐廳，有次經過想入去幫襯，佢哋都冇招呼我入去。今次發生不幸，都想為佢哋做啲嘢或者捐啲錢。（間舖有冇水浸？）冇事，其實我呢啲問題微不足道，場火涉及人命先值得關心！」

火警現場仍未全面解封，封鎖線截至William店門前，昨日雖然可以開門做生意，但未見有人光顧。William透露這間酒舖佔地約700多呎，閣樓是《Happy Live》直播室，開業近一年，每月約有30、40萬生意額，他受訪時表示：「呢度網購為主，街客都有，因為比較偏僻，好多客都係冒名而嚟。（會繼續營業？）會，我呢邊冇嘢，《Happy Live》都會繼續，喺呢個時勢，大家賺到份人工已經好好！」

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