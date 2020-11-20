東方日報C1：馮盈盈自誇吸金力強名袋任人玩

「新聞女王」馮盈盈昨晚於台慶夜亮相，面對與死敵江嘉敏及「手下敗將」張曦雯同場碰面，一樣冇有怕！她受訪時自誇有新聞價值兼搵錢能力高，每年交稅都唔只20萬，還不介意把其20萬名牌包包讓同事任玩唔嬲，豪氣到爆！

無綫《萬千星輝賀台慶》昨晚於將軍澳電視廣播城舉行，花旦小生聚首一堂，陳豪、黎耀祥、李佳芯、唐詩詠、馬國明、湯洛雯、陳展鵬、陳煒、黃智雯、朱晨麗、龔嘉欣、劉穎鏇、蔡思貝等逾200藝人參與，場面熱鬧！不過芸芸藝人當中，焦點卻落在近日是非新聞纏身的馮盈盈身上！被指升呢為電視廣播有限公司前主席陳國強新寵的她，與盛傳已失寵的張曦雯（Kelly）及屢傳不和的江嘉敏同場，台上晒冷時，盈盈與嘉敏隔住胡鴻鈞企，兩女視而不見零交流。而在台後，為怕是非延續，盈盈及Kelly的經理人還刻意不讓她們一同受訪。

面對Kelly及嘉敏性感登場，後者更拋胸搶鏡，盈盈卻零畏懼，以密實打扮展現優雅一面，透露花了2星期收身，減到22吋纖腰，問到可有受近日新聞影響心情？她說：「冇，冇時間睇，我覺得自己有新聞價值，做咩都有人講，hit rate又高，但屋企人有啲唔開心，覺得唔係大富大貴，屬於小康之家，租個貴啲單位一齊住，買個手袋畀個女都負擔得起，唔明咁都畀人講。」對於被指踢走Kelly，盈盈指沒想過報道會引來回響，坦言同場碰面未感尷尬，又感謝對方為她發聲：「佢都係我心目中女神，其實公司好多藝人好有搵錢能力，曦雯都係其中之一，話我哋個個搵錢咁高，成10幾20萬，其實交稅都唔夠啦！包括我。」更自爆是晚有帶同20萬「包包」同行，引來不少同事前來觀賞：「佢哋搞笑問我拎個袋嚟睇，我畀佢哋拎去玩，冇咩要動氣，既然我hit rate咁高，希望可以吸到廣告客戶，帶更加多機會畀我就好。」

張曦雯：買靚嘢唔使靠人

而穿上綠色流蘇裙騷長腿的Kelly，表示未有機會見到盈盈：「報道出咗都冇聯絡過，我覺得佢係一個好勤力嘅女仔，佢自己賺到錢都唔出奇，女仔買到啲靚嘢都唔一定係男人畀。（佢話係爹哋送。）咪幾好囉！我反而要送番畀爹哋。」

表演環節方面，一班港姐由有舞蹈底的朱晨麗帶領跳K-POP舞，不過穿露腰裝型爆示人的她，未知是否因舞步不是擅長的舞蹈，以致表現有點生硬。蔡嘉欣、廖慧儀則表演空中絲帶舞，二人動作不合拍，各有各做，但仍博到不少掌聲。港姐冠軍謝嘉怡繼之前選美時唱《上海灘》後，今次再雄赳赳唱出經典《萬水千山縱橫》，可謂喜感十足。至於菊梓喬、連詩雅、周柏豪、胡鴻鈞、譚嘉儀等歌手於唱歌環節向90年代台慶表演節目致敬，楊千嬅則於尾段登場，擔任表演嘉賓。

為配合台慶53周年，於台慶送大禮節目共送出千足黃金及存款總共53萬港元，最終大獎由陳曉華抽中38萬黃金及存款，於她、黎耀祥及陸浩明爭奪出線時，司儀麥美恩因太過肉緊，竟一巴打到陸浩明飛眼鏡，而楊明奪得10萬元，陳百祥即笑指終於「行尾運」。劉佩玥戥陳曉華開心之際，竟於台上差錯腳跌倒，要謝東閔扶起。

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