台妹余思霆返家鄉工作唔習慣：冇人講廣東話！

藝人余思霆上月突然宣布暫別香港，還買了張單程機票飛回台灣，預計留3個月到半年，後來才揭盅為無綫拍綜藝節目，身為男友的朱敏瀚最為不捨，結果「送別」女友時忍不住流下男兒淚。

而經過14天隔離後，思霆日前終於出動拍攝，投入工作Mode的她笑言心情興奮：「雖然我來自台灣，但講工作都係第1次，呢邊啲Crew全部都係講國語，冇人講廣東話，所以講對白時我驚講錯。」而已很久沒有連續幾日工作，再加上首次單拖任主持，不諱言頭兩2天尚未習慣，令其大感壓力，幸幾天過後已適應過來。思霆更透露已完成新竹站的拍攝，之後便會轉到花蓮及台東。

談到朱敏瀚寫信給她，思霆直言內容有少許感動，但為保持神秘，撒嬌不欲向大家分享。而朱敏瀚被問到信中內容，是否待女友返港便求婚？他笑說：「唔係啦！係打氣信，現階段大家各自努力為事業衝刺先。」

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