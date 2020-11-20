腹肌歸位　減肚防寒背

【特約報道】好多產後媽媽問我，懷胎十月，肚皮已經脹了多個月，想收緊肚皮難度很高，最麻煩是腰背總是很累乏力，意識上想挺直身子，但不一會就覺得很累又彎起身子來，不知不覺間形成了駝背。其實這個問題困擾很多產後媽媽，產後仍然有小肚腩和駝背，與腹直肌分離有關。

每人都擁有一對緊貼着的腹肌，中間的隙縫都不會闊於一隻手指頭。可是懷孕期間，這組肌肉會被掰開，讓身體可以容納子宮慢慢變大。產後腹直肌理論上會慢慢合起來，但這個過程每個人都不同。一般人在產後三至六個月內能完全修復，亦有些人不能完全合攏起來，中間形成缺損。若懷孕時肚皮過分膨脹，以前又少做腹部運動，腹直肌較高機會出現不同程度撕裂，又稱「爆肌」。當觸摸一對腹肌中間位置，摸到有兩三隻手指闊，就是有撕裂。爆肌會令肚皮「變鬆」，出現小肚腩；同時減弱腹部力量，腰腹缺乏力量支撐身體挺直，增加腰背壓力及減低盆骨穩定性，形成駝背。

駝背除了引致背痛、肌肉勞損，長期無腰骨，背肌沒得到伸展和運用，肌肉變得鬆弛，筋骨會縮起來，久而久之脂肪全走到腰背。膀胱經是人體最大的兩條排水排毒通道，背部脂肪厚會壓迫膀胱經，造成排水排毒不暢、毒素堆積，易引致肥腫大肚腩。很多女士手腳纖幼，但看上去仍是腰粗小肚大，正與駝背背厚有關。

想即時減走肚腩，矯正駝背，單靠束腰帶只是治標不治本，最重要還是增強腹直肌和背肌的肌力。很多運動如空中瑜伽，也有改善駝背的功效。空中瑜伽有彈性布配合，卸去部分重力，一般倒吊、拉扯等動作都較易做到。而且空中瑜伽較多伸展動作，能增加身體柔軟度，還可伸展全身筋骨，有助暢通經脈，促進血氣運行全身，對治療肩頸背痛及通淋巴排毒尤其有效，效果跟做刮通絡療程相似。

不過運動增肌講求恒心體力，我自己就喜歡到公司做新推出的「強肌燃脂療法」這種「被動式運動」，輕鬆躺着半小時，已等於做了三萬次的肌肉收縮鍛煉，促進血液循環，增肌減脂又養生。

有駝背和小肚腩，不一定只與姿勢不正確或者背肌不夠有關，腹直肌分離更加是產後媽媽駝背的真正元兇。矯正駝背不止要抬頭挺胸、訓練肩背，也要好好鍛煉你的腹直肌。

強肌燃脂療法：採用最新的隔空電磁場技術，以非接觸式持續刺激肌肉的運動神經元，在短短30分鐘療程內，帶動肌肉進行高達30,000次的極限收縮，有效提升肌肉品質與密度，同時提高新陳代謝，榮獲韓國KFDA及CE歐盟認證。療程中輕鬆無汗、躺着健身，極速塑造腹肌、人魚線及蜜桃臀。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。