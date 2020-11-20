感情昇華睇個頭　魏大勛染藍冧楊冪

內地女星楊冪與魏大勛傳了緋聞多時，曾被拍到前後腳返酒店、多次逛街，又穿情侶裝及戴情侶帽，戀情疑幻似真。

近日魏大勛染了一頭藍色平頭裝，有人讚型，但亦有人取笑似「藍精靈」，惹來不少評論。然而有眼利網友就摷出不久前楊冪受訪的片段，當中她透露之後想嘗試的髮色：「想嘗試綠色、藍色、紅色，一些大家難以想像的髮型。」

巧合的是，魏大勛就正正染了楊冪想嘗試的藍色，網友知道魏大勛染藍色的背後原因後，即紛紛留言：「我又相信愛情了！」，有些又笑言：「自己不敢嘗試的髮色就讓男友先嘗試。」

另外，內地網站出現「魏大勛藍色寸頭」的熱搜，有接近3億網民瘋狂討論，網民紛紛笑言他猶如「早上即時魏大勛」，「承包」了大家一天的笑點外，又笑說應該是楊冪的愛給他無比自信「誰給他的自信？楊冪？」「你還是老老實實搞笑吧，別整這有的沒的，讓你本不富裕的顏值雪上加霜」，「百事可樂成精了！」

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