丁噹練舞攰到爆　袁詠琳送愛的抱抱打氣

歌手丁噹與袁詠琳早前有份參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，雖然兩人沒有合作機會，但會互相打氣，對於她們來說，得到最大的禮物是友情，賽後為彌補未在節目一起合作的遺憾，她們決定「限定成團」，自組「噹辛一點」，共同打造合唱歌《我要我》。

丁噹落力練舞，希望用這首歌證明自己不只會唱歌，還能夠跳舞。袁詠琳則說：「我們可能會面對職場欺凌，或被歧視，甚至忽略，有的時候是因爲我們不知道怎麼為自己爭取，為自己發聲，我們想傳達我們的成功不是別人來定的啊，是我們自己定義的。」她們想透過新歌體現女性力量。

廚藝了得的丁噹會為袁詠琳煲雞湯補身，袁詠琳則在丁噹疲累時給予愛的抱抱，為對方加油打氣，丁噹感動地說：「之前去哪都一個人，現在有袁詠琳，我們會一起打網球，做指甲。」足見兩人相當老友。

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