【營事檔案】蒜蓉粉絲蒸蝦　海鮮控營養餐

天氣逐漸轉冷，一些蒸煮類的菜色更適合迎接秋冬的來臨，而今次為大家介紹的蒜蓉粉絲蒸蝦，除了製作方法簡單外，更適合喜歡海鮮的人士。

鮮蝦 脂肪含量低

蝦肉富含蛋白質，同時亦是低熱量的食物，每100克的熟蝦只含有約91卡路里，而且蝦的脂肪含量亦較低，是不錯的蛋白質來源。此外，蝦所含有的蝦青素令其熟透後呈現紅色，蝦青素是一種具有抗氧化的能力的物質，幫助抵抗自由基對細胞的傷害，有助延緩衰老。另外，蝦肉含有微量元素硒，是另一種的抗氧化劑，幫助增強免疫系統和預防心血管疾病，幫助心臟維持健康。

蒜頭 具抗菌功效

如果只把蝦隔水蒸，味道或許會略感單調，而今次便用蒜蓉和蝦一起烹調來提升風味。蒜頭因自生帶有的獨有味道，令它經常都在不同的菜色中用作天然的調味料，而這股味道是源於蒜頭含有蒜素。蒜素具有抗菌的功效，同時它亦有抗氧化的能力，更有研究指出蒜素有助擴張血管，幫助血壓維持穩定，是一種富有營養的食物。

【蒜蓉粉絲蒸蝦】

材料：

粉絲 50克

蝦 6隻

蒜頭 3粒

調味料：

豉油 1茶匙

做法：

1.把粉絲浸軟、蒜頭切粒，備用。

2.剖開蝦的背部去腸，備用。

3.把粉絲鋪底然後放上蝦和蒜蓉。

4.大火隔水蒸至蝦熟透，淋上豉油便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。