台灣優質冬季水果特賣會

「2020年台灣優質冬季水果特賣會」於即日至11月30日、在九龍永安百貨彌敦道地室的台灣食品廣場舉辦。(客戶提供)

【特約報道】九龍永安百貨彌敦道地室的台灣食品廣場於即日至11月30日舉辦「2020年台灣優質冬季水果特賣會」，在此秋冬乾燥的天氣，特別推介台灣合時水果，新鮮抵港，天然甜潤，健康味美，滋潤防燥，上佳享受，絕對值得大家一嘗！包括甜柿、椪柑、木瓜、柳丁、紅肉火龍果、珍珠芭樂、紅心芭樂、巨峰葡萄、洋香瓜、百香果、彩虹小番茄等。數量有限，售完即止。

展銷期間更有額外優惠，凡於台灣食品廣場購買台灣指定食品，可享有九折優惠。(優惠並不包括台灣優質冬季水果特賣會產品)

甜柿

橘紅色甜柿，色澤鮮亮，甜脆又多汁，膳食纖維含量極高，可降低膽固醇、刺激腸胃蠕動。

紅心芭樂

果實的香甜可口，嘗後舌尖有回甘的味道，紅心芭樂有豐富的維生素C，和人體所無法自行製造的茄紅素，是很好的保健食品。

百香果

「果汁之王」百香果，因為果肉果汁散發出多種水果的香氣且營養豐富，不僅酸甜開胃還對健康有益！

紅肉火龍果

鮮嫩欲滴的紅肉火龍果，艷麗的色澤令人垂涎三尺，果肉多汁，含有果膠，加上果肉裏有如芝麻般的籽，都具有促進腸胃蠕動、潤腸通便的效果。

彩虹小番茄

不同繽紛多彩的小番茄，吃起來甘甜味美，每一種都有不同的營養與風味，方便又好吃。