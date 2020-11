《日本唱片大賞》　LiSA挾《鬼滅》人氣成大熱

日本樂壇盛事《第62屆日本唱片大賞》將於12月30日舉行,由TBS電視台直播,大會今日公布入圍及得獎名單。

打入10大金曲包括有乃木坂46的《世界上的鄰人啊》、Little Glee Monster的《足跡》、三浦大知的《I'm Here》、瑛人的《香水》、DISH//的《猫 ~THE FIRST TAKE ver.~》、冰川清的《母》、純烈的《請給我愛~Don't you cry~》及DA PUMP的《Fantasista》等。早前被飛出《紅白歌唱大賽》的AKB48亦憑單曲《即使分開》有份入圍。《鬼滅》歌姬LiSA憑賣座動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲《炎》大受歡迎,被視為最高榮譽大獎的大熱人選。

下月才正式出道的TWICE師妹女團NiziU,因選秀節目活動《Nizi Project》熱爆日本,與《鬼滅之刃》、樂壇才子米津玄師、長青歌姬松田聖子、神秘女歌手Uru獲奪特別獎。韓國天團BTS則獲特別國際音樂獎。而NiziU將亮相本月25日NTV電視台4小時音樂大騷《Best Artist》,首度公開演唱出道歌《Step and a step》。