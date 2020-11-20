烘焙有新嘢　全新創意滋味可口

鬆軟而富質感的麵包糕點，素來是不少人早餐或下午茶之選，近日城中不不少烘焙品不約而同開設新分店，甚至有全新概念店於中環開業，推出「Bakation」，讓上班族忙裏偷Bake；當然，大家也可以選購多間新店推出的鹹甜麵包糕點等，相信又會掀起一股烘焙熱潮。

忙裏偷Bake

於中環鬧市開設的全新烘焙店Homebake，食住近月潮流，以「Bakation」（烘焙度假）作招徠，大家可以忙裏偷閒，享用即場烘焙嘅各式創意又美味嘅麵包糕點及SuperBowl沙律和鮮榨蔬果汁，慢慢歎放鬆身心。新店推出逾百款烘焙美食及手工麵包，不少更是自家首創，包括6款全港首創嘅低溫熟成吐司（L.T. Fermentation Loaf）及用4小時製作嘅經典復刻1,280層法式拿破崙蛋糕。低溫熟成吐司口味有招牌原味、香烤核桃、特濃芝士、蜜糖洋葱、楓糖椰絲核桃及黑芝麻宇治金時，款款濕潤軟熟。另外，不要錯過同樣首創嘅飯糰麵包，結合日本傳統飲食與西方烘焙技巧，製作出御飯團形狀嘅麵包外層，入面則是晶瑩爽口嘅日式醬油飯，伴以肉鬆、椒麻肉或鹽燒三文魚，口感豐富又驚喜十足。

名廚掛帥

由知名糕點師兼麵包師Grégoire Michaud創立的烘焙店Bakehouse，每次經過灣仔總店都見到長長的人龍，近日他在中環開設全新分店，除了招牌的牛角包、酸種麵包和酸種葡撻外，還加入了不少新品，包括經典的南法甜點Tropezienne、啖啖肉香的Sausage Roll、富創意的東南亞風味Beef Rendang Pie，以及有多款限定三文治等，由於相當搶手，想買就要趁早。

美式肉桂卷

來自美國的肉桂卷專門店Cinnabon在東涌開設分店，新分店設有座位，客人可坐下慢慢歎全新的餐單，全新推出的黑朱古力花生醬迷你肉桂卷，單是聽到名字已知有幾邪惡，配上新出的肉桂卷Cappuccino或Latte，甜品控絕對抗拒不了。另外店內亦首次推出4款鹹吃的Panini芝士卷，當中有不少餡料選擇，可以慢慢揀。

自助烘焙

香港人愛整蛋糕，但唔想在家搞大龍鳳，就可以到坊間的工作坊練練手藝。自助烘焙店Bakebe早前於銅鑼灣開設新分店，這裏以粉色作設計主題，粉色廚櫃配白色桌子、紫藍色儲物櫃和法式花卉垂柳，完全贏得少女歡心。店內不時和其他品牌作聯乘，繼早前的卡通人物造型蛋糕，由即日至2021年1月30日，就和甜酒品牌合作，推出限定甜酒蛋糕，學識整後相信可於節日上發揮所長，拿走時還有免費包裝服務，最重要是有專人清潔，慳番唔少功夫。

自家創作

於尖沙咀開設的Pound & Roll，由著名食物造型物Shadow主理，以店名磅蛋糕和瑞士卷作主打，選用法國麵粉及忌廉、日本雞蛋和健康的海藻糖製作，每款出品相當精緻。瑞士卷切件後會橫放，抹上不同顏色的忌廉。客人亦可從店內購買不同的配料，選擇心儀的配搭再DIY，設計出獨一無二的瑞士卷。至於磅蛋糕就特別整成迷你版本，麵粉糊打好後會放雪櫃1至2日再焗，入口更鬆軟，味道有檸檬、伯爵茶和肉桂蘋果，甜而不膩。