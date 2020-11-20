細龍生Man爆幫細龍太搬「床褥」　獲讚全世界最好的老公

藝人陳偉琪憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》「細龍太」一角而成功入屋，可惜去年涉醉駕兼在夜店與外籍男性友人飲酒，遭無綫雪藏近大半年，尋晚獲台慶安排表演豎琴，似乎逐漸解封「復出」！

陳偉琪喺社交網晒出尋晚搬運豎琴嘅短片，除咗大大部豎琴，佢仲準備充足攞咗好多嘢返電視城，「老公」細龍生鄭世豪非常貼心，主動出手幫陳偉琪，難怪陳偉琪公開大讚鄭世豪係全世界最好嘅老公：「Part 1: 其實又幾掛住呢個廢柴既（嘅）。可能係全世界最好的老公。P.S. 謝謝 #細龍生 幫忙，也謝謝幕後工作人員幫忙抬豎琴。當然還有工不可沒的爸爸媽媽啦！辛苦了🙏🏻🤗」網友大讚鄭世豪夠晒紳士風度，仲話好期待陳偉琪回歸劇組。不過有網友好奇點解要搬埋張床褥，點都好，絕世好老公非細龍生莫屬！

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