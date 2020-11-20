越野機能大進化　TENNINE HIKE GTX

近年於潮流界備受追捧的法國鞋履品牌HOKA ONE ONE，雖然憑着一系列機能出色的跑鞋設計，早已於越野跑領域揚名立萬，但品牌團隊從來冇放慢腳步停止開發其他全新款式，早於今年3月HOKA ONE ONE就推出了最新鞋款TENNINE，延續品牌代表性厚底設計及HUBBLE HEEL專利技術，後踭大幅度向外延伸設計為越野跑手帶來前所未有的緩震、穩定性及保護性，為品牌針對越野跑手落山特別研發。

是次HOKA ONE ONE全新推出的高筒鞋款TENNINE HIKE GTX，採用壓模EVA泡沫材質製作中底及配上意大利VIBRAM MEGAGRIP防滑鞋底結構，為鞋款提供充裕的緩震及防滑功能。鞋面部分選用可回收再造的紡織物料及聚酯纖維製作，並加入RIPSTOP防撕裂物料提升其耐用性，同時為對應越野跑有機會要應付石澗需要，所以鞋身亦有加入GORE-TEX防水薄膜，即使長時間着用仍然可以讓雙腳保持乾爽透氣。