包辦MV導演兼策劃　BTS望在疫情下用歌曲安慰粉絲

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）今日推出新專輯《BE》，他們今早現身全球同步直播的發布會，早前接受了肩膀手術的SUGA因正在休養而未有出席。

BTS今年8月底推出的歌曲《Dynamite》登上了美國Billboard排行榜的單曲榜Hot 100的冠軍，為韓國揚威，隊長RM指今次專輯在推出《Dynamite》之前已經開始籌備，而成員更親自參與作曲填詞及製作，其中Jimin擔任專案經理，負責策劃專輯的方向、概念和組織，而喜歡拍照的V就負責今次專輯的造型，Jungkook則擔任主打歌《Life Goes On》的MV導演。

成員指他們將在疫情下不安和害怕的感覺與「我們還是要克服的」的心情打造了《BE》這張專輯，希望透過歌曲帶給大家共鳴和安慰，而主打歌《Life Goes On》是講述世界在沒有任何預告下陷入停頓、街上空無一人和找不到出口等在疫情下發生的事，並帶出「生活還是會繼續的」的正面訊息。

成員Jin指今年雖然不幸，但還是很幸福的一年：「巡迴演唱會算是我的人生樂趣，因為演唱會全部取消，令我感到很憂鬱，因為新冠肺炎疫情，我們推出了不在計劃裏面的歌曲《Dynamite》並登上了Hot 100冠軍，還有機會推出《Life Goes On》這張專輯，雖然不幸，但還是很幸福的一年，希望在疫情過去後，可以去到愛我們的粉絲身邊開巡迴演唱會。」

他們曾表示下個目標是在美國格林美獎演出，談到格林美獎將於本月25日公開入圍名單，RM坦言他們也覺得很緊張，而外界都對BTS的兵役問題議論紛紛，將於下月4日滿28歲的成員Jin表示：「作為韓國的青年，我覺得兵役是當然要履行的義務，我已經說過幾次，只要收到國家的召喚，我何時都會服從的，我和成員們經常都說，兵役是我們全部都會履行的。」

《Life Goes On》的MV於香港時間今午1點公開，而他們將於美國時間22日在《美國音樂頒獎禮》（AMA）首度公開演出歌曲。