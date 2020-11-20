同方中信經常鬧交！莫可欣：來世唔好做夫妻

藝人方中信與莫可欣拍拖12年並於2008年結婚，二人育有一女，為前港姐冠軍嘅莫可欣專心相夫教女，淡出幕前多年，日前接受訪問，談及夫妻相處之道，佢坦言與方中信經常有拗撬，更形容係兩個世界嘅人：「唔係日日都風和日麗，好多拗撬。我同佢完全係兩個世界嘅人，尤其是我要出去做嘢、佢拍嘢，大家接觸嘅嘢好唔同，要維繫真係要遷就，通常都係佢鬧交，我好少，最多都係黑面，都會去到一個點係好辛苦。」方中信早年轉戰內地市場發展，經常離港工作，與家人分隔兩地。莫可欣近年開始信佛，除咗打坐同唸經，直言會跟方中信傾佛偈：「話畀佢聽因為前世有啲嘢未還到畀大家，所以先會有今世，不如今世大家對大家好啲，希望來世唔好做夫妻，做普通朋友，兩個人互相嬲。」莫可欣表示因為信佛的關係，所以近年會打坐同唸經。

此外，提到當年選美，莫可欣坦言因為嫲嫲報夢，加上當時未有工作故決定一試，當選後獲公司安排試鏡拍劇，曾參演《真情》，但佢自言「戲屎」未能墮入角色，對參演作品亦冇深刻印象：「之後做主持我又多懶音，有觀眾寫信希望我改善，做幾年《K100》主持係幾好訓練。」莫可欣見演藝事業未如理想，隨即淡出幕前，先後當建築公司老闆助手、形象顧問，後來誕下女兒後成為全職媽媽，直言曾一度想復出，但放家庭第1位嘅佢未有實踐，反而受女兒啟發開創slime（俗稱鬼口水）生意。

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