開箱實測！PS5配件大檢閱

PlayStation 5終於上市，除了主機外，一系列周邊配件如PULSE 3D無線耳機組、HD攝影機、媒體遙控器與DualSense充電座同樣被熱搶，東網就有幸集齊所有配件，並分享一下試用後感。

首先，全部配件均沿用主機的黑白設計，當中最值得入手是PULSE 3D耳機。小記本身是同廠CUHYA-0080耳機的用家，此耳機因為好聲所以經常斷貨。新耳機聲效更上一層樓，內置Tempest 3D AudioTech技術的它，打機時能夠準確定位。以《Marvels Spider-Man: Miles Morales》為例，蜘蛛俠搖盪時能聽到路上不同方向的車聲及路人說話聲，對戰時更能從遠近及高低聲量聽到敵人位置，層次感十足。

新耳機依然膠感十足，用料當然不及專業級鑑聽耳機，但好處是夠輕，而且耳機兩邊甚至頭墊部分均極富有彈性，即使戴眼鏡也未有夾耳，長時間用比CUHYA-0080更為舒適。新耳機依舊設有大量實際按鍵，除例牌的音量、靜音、電源開關外，還設有「Monitor」鍵讓玩家聆聽跟隊友說話時的實際聲音，同時隱藏式雙麥克風支援消噪技術，可清晰地擷取語音；美中不足是按鍵太多，除非記熟位置，否則很易誤按。新耳機可經USB無線接收器或3.5mm端子進行配對，兼容PS4、PS5、Windows及macOS，叉滿電可無線玩足12小時，夠晒長氣！

若然屋企人唔鍾意打機反對買PS5，SIEH就聰明地提供媒體遙控器，好等一眾絲打用來煲劇。遙控手掌咁大，可透過藍牙與主機連線，而且幾個步驟就能配對。成功後音量、開關、播放/暫停均能一手包辦，而且表面提供了Netflix、YouTube、Spotify和Disney+快捷鍵，數量比不少旗艦級智能電視的遙控更豐富。

最後睇埋HD攝影機及DualSense充電座，前者具備1,080p雙廣角鏡頭，可配合Create掣進行打機直播，並提供裁剪背景功能。實測拍攝時鏡頭以子畫面出現在屏幕上，用戶可調校位置，影像亦見清晰。惟留意它不設麥克風，發聲需透過DualSense無線控制器來收音。至於DualSense充電座則可同時為2個手掣充電，手掣放上會聽到「喀」一聲，充電時手掣光條變為橙色，官方指從沒電到充滿大概3小時左右，而由於新手掣形狀不同，所以舊DualShock 4是無法使用，咪亂插啊！