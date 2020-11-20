鍾舒漫做「鳳姐」搵生意　邊個幫襯一定估唔到...

姊妹花鍾舒漫（Sherman）和鍾舒祺（Sukie）到尖沙咀拍攝網台節目《後樓梯之母》，其中Sherman自爆扮演「鳳姐」，化上濃妝、又着上螢光粉紅色浴衣配花花貼身睡衣，而Sukie就飾演「嫖客」，裝扮甚有玩味感！問到Sukie拍攝時會否入戲，向Sherman伸出祿山之手？她即耍手擰頭笑話：「唔使啦！我哋冇呢啲嘢，點到即止！」

Sherman表示節目會去盡多個香港特色景點的後樓梯唱歌，又指此念頭來自妹妹：「係佢自己玩開，發現後樓梯唱歌聲響好好，有空間感又有回音，之後發大嚟搞，有團隊專業幫手好受寵若驚，成件事昇華晒！」並謂Sukie會於劇中邊彈Ukulele邊唱《天若有情》，練到手指又腫又痛。問到在後樓梯拍攝會怕污糟或撞見「污糟嘢」？她們說完全不怕，只要是為件事好，甚麼都冇所謂。

問到Sherman現時冇大公司做靠山會否很難做？她坦說還可以，獨立發展是另一種做法：「基本上同以前做嘅嘢一樣，依然都係練習、表演同拍攝短片，係自由度大咗，不過就要自己承擔番個效果，但感恩嘅係一直有人睇我哋啲片。」

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