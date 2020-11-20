小塵埃做音樂劇演上癮　驚做演員激到大家嘔血

組合小塵埃與歌手Kendy在沙田大會堂為今晚演出的音樂劇《小塵大事Dustykid on stage 2.0》綵排。小塵埃指今次是音樂劇的2.0版本，拍檔由鄧小巧換上Kendy，有着傳承的感覺。小塵埃覺得演戲比唱歌難，但慶幸角色是做自己，已相對容易上手，問到將來可有興趣演戲、拍劇？小塵埃笑說：「有機會都可以嘗試吓，但係擔心大家畀我哋激到嘔血。」

Kendy指4、5年前演出個音樂劇，雖然有經驗，但今次演出還要兼顧自彈自唱有一定難度，笑謂令精神有點疲勞。講到在疫情下以獨立歌手發展是否相當困難？她說：「好多人都咁問我，不過我覺得有危先有機，疫情下做呢件事覺得更加有勇氣。」講到正在休團的Robynn & Kendy可有復出時間表？她笑說：「可能10周年會有機會，依家大家各自忙自己嘅生活先。」講到疫情有機會反彈，可擔心演出會叫停，眾人皆表示不擔心得那麼多，會專注演出。

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