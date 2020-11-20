潮爸必搶　KAWS最新聯名兒童眼鏡

由Shiva Shabani及Calvin Yu於2011年推出的加拿大兒童眼鏡品牌SONS + DAUGHTERS，其鏡架使用最優質的素材打造，並配上最高級的100%防紫外線鏡片，務求為孩子們提供最舒適及高清晰度的佩戴效果。

今回品牌邀請藝術家KAWS合力打造出話題性滿載的聯名系列，此限量兒童眼鏡系列設計靈感源自KAWS最具代表性的COMPANION角色，於鏡臂鉸鏈部分採用了COMPANION角色的雙手，而100%阻隔紫外線的高清晰度鏡片更加入KAWS招牌「XX」圖案點綴，分別推出粉紅、灰色及黑色，鏡架尺寸大約適合4至6歲小童使用，相信KAWS Fans就算家中無小朋友一樣想買齊一套3色返屋企儲。

此外，為慶祝KAWS x SONS + DAUGHTERS聯名系列推出，香港畫廊夥伴WOAW Gallery Store由即日起至11月22日更會舉辦裝置體驗，周末有空閒時間不妨親身去體驗。