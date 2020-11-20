下月低調搞婚禮　駱胤鳴過大禮收勁多海味

組合樂印姊妹成員駱胤鳴去年宣布今年結婚，婚禮暫定於12月27日，中午註冊後筵開30席。今日是過大禮的日子，胤鳴在網上分享喜悅，她留言：「全世界講一次恭喜！」一對準新人穿上紅噹噹的服飾，夠晒應節，胤鳴留言：「唔該晒一班兄弟上嚟氹到未來外母咁開心，雖然未上門前我媽同家姐勁緊張，我又唔知要緊張啲咩，但喺房入面聽到你哋好開心熱鬧真係好想衝出去～～～好啦，又完全一大儀式，不過我開始擔心第時嗌交，外母一定企喺女婿果（嗰）邊。」

胤鳴搞笑地自問自答：「我媽多咗個仔，佢勁開心，呢個女婿地位好高，奶奶話要留最大嘅花膠畀我阿媽，乾瑤柱歸我，係呀，我成日當乾瑤柱係零食，女係貴養㗎啦，辛苦呢位女婿賺多啲錢買零食畀我，第3幅圖係提醒吓我隻手好吉，爭啲金戒指呀金手鈪呀，我有耳洞㗎都，順利完成過大禮，但仲未印帖，慢慢嚟唔使緊張，我會慢慢派㗎啦！」

胤鳴回覆東網：「本身係想12月27號照搞，但個疫情太反覆了，所以都好頭痕，酒店出門嗰part又怕staycation群組，依家未知點，見步行步，可能會細搞、低調，最緊要大家身體健康。」

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