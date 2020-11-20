【女神真面目】林明禎原來私下Cool到爆！

由馬來西亞女神林明禎、與藝人周國賢、盧海鵬、袁富華和張建聲，演出的電影《一秒拳王》，為本屆「香港亞洲電影節」閉幕電影。這次也是林明禎繼《救殭清道夫》後，再次和這個團隊合作，明禎對於這次2度合作表示興奮！

明禎在一眾男人的戲中特別亮眼，她飾演一位「大笑瑜伽」老師小瑤，雖然常教人歡笑，卻因為過去種種傷痛經歷，以致內在其實很灰暗。明禎說這個角色跟自己其實也很相似：「我也是表面常為人家帶來很多歡樂，常常帶着笑容，基本上都是小丑的角色；但私底下在家裏，其實我也頗Cool的，比較隨性，也比較喜歡自己一個人的時候。我蠻享受自己宅在家中，好好的享受一個人的生活。」

對於「大笑瑜伽」老師這個角色，明禎也表示之前不知道有這樣的瑜伽：「為了這個角色我也下了點工夫，看了很多相關的書，和去看大笑瑜伽老師教學的情況，慢慢也讓我非常喜歡這個瑜伽了！」片中講述主角天生有一秒的預知能力，被問到如果自己有此能力，會如何使用？明禎哈哈大笑，表示要讀人心：「我會拚命的讀你在想甚麼！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc