愛貓離世　Gin Lee傷心消瘦：需要時間平復

歌手李幸倪（Gin Lee）因愛貓「芝麻糊」離世大受打擊，近日更疑患抑鬱突然失蹤。今日她首度現身宣傳新碟《Dear Secret》，身穿深色連身裙的她明顯再消瘦，問到她心情如何？她坦言比之前好好多：「今年情緒波動較大，好容易受少少嘢觸動而喊。（會唔會驚有抑鬱？）又未至於，我覺得自己OK嘅！慢慢每一日都好啲，知道經歷失去係必修嘅一課，每個人需要平復嘅時間都唔同，我又唔會迫自己冇事，會接受、勇敢面對，我畀自己傷心，但唔會畀自己沉淪、有太過灰暗嘅情緒。」

問到她早前為何突然失蹤數天兼Post喊片？Gin Lee自言沒有失蹤，只是想放下工作留家休息，暫離社交平台：「可能工作上我係秒覆，嗰幾日自己想休息，準備心情迎接出新碟同新歌，除咗心情上有起伏，自己都真係好忙要休息，搞到同事擔心，所以佢哋籌備呢個活動畀我放鬆。」遠在馬來西亞的家人亦非常擔心？她笑話有向家人自首、報平安，還懂得開玩笑反問家人為何沒有主動關心：「家姐話唔敢問，我話冇事，會慢慢好番。」

講回新碟，Gin Lee自爆出碟前心情好緊張、好複雜，不能好好進睡，因為新碟將揭露好多自身秘密、脆弱一面：「隻碟都使唔少錢，啲MV係電影製作，質感、質素都好唔同。（咁揼本，繼續做『一姐』？）又講呢啲！我用心造碟，公司又全力支持，好好呀！」

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