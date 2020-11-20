林耀聲飲醉酒　岑珈其負責清理嘔吐物

由藝人強尼、練美娟以及專業品酒師黃詩詩擔任主持的ViuTV《晚吹》系列節目《晚吹 - 有酒今晚吹》，他們夾擊明星嘉賓，發掘他們的酒後故事。未醉之前，大家固然能侃侃而談，醉了之後，彼此更會放下隔膜，爆料講真話！

今集請來林耀聲擔任嘉賓，他透露與岑珈其是中學同學，自小珈其立志成為演員，當年他陪岑珈其試鏡，竟意外當選電影《烈日當空》的男主角。林耀聲指岑珈其是朋友當中酒量最差，一飲酒即變「唐老鴨」，「唔知佢講乜嘢」，語無倫次！而他亦大爆自己飲醉酒要由岑珈其送回家及清理嘔吐物的經歷，相當搞笑。

林耀聲更談到近年多演繹同性戀角色，他透露首次飾演同性戀角色是向麥曦茵導演自薦。林耀聲雖然多次獲邀演繹同性戀角色，但他指：「每次（演繹）對我嚟講都好困難，因角色性格、背景同故事都唔同！」他亦自揭生活上收到很多男性觀眾的私訊，向他講加油！

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