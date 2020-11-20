蔡卓妍就嚟生日　同男友十指緊扣揀禮物晒恩愛

藝人蔡卓妍（阿Sa）與拍拖3年多的男友石恆聰（Anthony）感情一向穩定。但早前傳出因Anthony未有結婚打算，令阿Sa愈來愈黐身，導致2人關係有變兼分手收場，當時阿Sa已否認傳聞直指「無中生有」。

本月22日便是阿Sa的38歲生日，她與男友十指緊扣現身中環一個商場，邊拍拖邊Shopping表現溫馨，似乎正在挑選阿Sa的生日禮物。期間阿Sa發現記者更大方「Say Hi」打招呼，相當友善。問到是否出來拍拖，心情大好的阿Sa甜絲絲表示：「你話呢？」之後2人在商場逛了一圈便離開，再轉戰到附近的名店購物，期間遇到電影《雛妓》中的拍檔任達華，並在街上寒暄一輪才離開，2人進入了一座商業大廈。問到何時與男友結婚，阿Sa開心笑着表示：「唔關你事！（之前有傳你哋分手？）你哋鍾意寫乜就寫乜。（關係一直穩定？），唔講嘞，拜拜。」之後便與男友恩愛離開。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc