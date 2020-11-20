本日日本：女生注意！《集合啦！動物森友會》推出室內便服系列

要數當下人氣電玩軟件，任天堂Switch的《集合啦！動物森友會》肯定係其一，遊戲發售僅6周全球銷量已達1,341萬份，粉絲可謂遍布世界不同角落。而日本室內便服品牌gelato pique，最近便宣布會跟《集》搞聯乘，以遊戲中的人氣角色為靈感推出一系列產品，應該會令粉絲們相當興奮！當中包括印有大大個粒狸及豆狸頭像圖案的針織上衣，感覺非常搶眼。不可錯過的還有加了「耳仔」的連帽衞衣，並有配成一Set的短褲，穿上後立即變身成遊戲中的動物角色，可愛度爆燈！其他Product包括有粒狸及豆狸為主打的毛氈、室內拖鞋及Cushion等，每一款都令粉絲愛不釋手！此系列於2021年1月23日在一部分gelato pique直營店及Nintendo Tokyo發售，現可於網站預約。假如你急不及待，想率先購買《集》的集品，於12月22日將推出《 集合啦！動物森友會meets gelato pique SPECIAL BOOK》，該書會附送以粒狸及豆狸為靈感的啡色毛毛小袋，並有一款印有gelato pique嘜頭的Tote Bag，書本售價為1,990日圓（約HK$147）。