高大型男攝入鏡！「翻版金城武」背景勁有料

《萬千星輝賀台慶》昨晚於將軍澳電視城舉行，從來焦點都落起一眾花旦身上，睇下邊個低胸最性感，邊個又晒長腿，不過靚女睇得多都厭啦！尋日TVB《娛樂新聞台》全程直擊台慶後台花絮時，喺鏡頭後面，有眼利網友發現有一位貌似金城武嘅型男經過，瞬間成為焦點！

離遠望真係幾似！唔知真係以為金城武行過，不過其實呢位型男係近年簽約邵氏嘅模特兒黃俊豪（Jeremy），Jeremy唔單止靚仔，身形仲係冇得頂，擁有183cm身高及38吋胸肌，弗爆嘅佢喺廣告界相當吃得開，而佢簽約邵氏後已經成為高層樂易玲嘅秘密武器，相信好快就會有電影或電視劇拍攝。

另外，佢仲有另一個勁爆身份，就係賭王何鴻燊三房千金何超蓮初戀前男友，能夠畀超蓮睇得上眼嘅都係靚仔又有才華，不過靚仔背後都要有付出，社交網就見到佢好多操肌相，同女士一樣身形係要Keep嘅！

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