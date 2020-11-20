黎耀祥阮兆祥玩踢爆　「雙祥」聽晚直播見！

「繽FUN Live」雲集重量級嘉賓同Fans隔空傾偈，繼之前嘅古巨基、馮盈盈、張繼聰及霍汶希後，繽FUN星網今次就請嚟「雙祥組合」黎耀祥及阮兆祥擔任嘉賓，自合作《雙祥見》大爆圈中秘聞後，開Live再次大玩踢爆！

「開火」前阮兆祥率先「下戰書」，細數代表作：「唔經唔覺我已經喺呢個圈超過30年，期間有唔少作品，無論喺電視劇、電影，甚至演唱會、棟篤笑都有相當多嘅演出。如果你要我揀最滿意嘅作品，當然係《雙祥見》啦，因為依家做緊宣傳嘛。」至於黎耀祥亦不輸蝕，表示：「我最鍾意嘅作品有好多，有《巾幗梟雄》、《義海豪情》，近期嘅《殺手》，遠啲嘅有《西遊記》、《樂壇插班生》，仲有好多好多，嚟緊我相信我鍾意嘅作品就係《拳王》。」

未開波已經大晒冷對撼，直播一定有好戲睇！想知佢哋同場「戰況」如何，記住11月21日晚上10點半，一定要睇實東網App嘅「繽FUN Live」，有繽FUN主播俞詠文同「雙祥」黎耀祥及阮兆祥暢談圈中事。

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