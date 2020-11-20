緋聞被擺上枱！馮盈盈獲鄭衍峰幫手推脂

藝人馮盈盈出席無綫big big shop宣傳，席間緋聞男友鄭衍峰推介美容儀器時，被嘉賓之一林盛斌拿二人緋聞開玩笑，叫衍峰為盈盈推脂，場面搞笑。提到鄭衍峰於台慶夜細心為盈盈整理晚裝，盈盈也大讚對方有風度：「其實唔止佢，因為台慶條裙嘅裙尾好長，所以張振朗都有幫我手處理。（咁衍峰又加分？）佢本身都係好人嚟嘅。（介意林盛斌攞你哋緋聞講笑？）唔介意，大家都係同事。（咁台慶最終有冇見到盛傳畀你踢走嘅張曦雯？）喺大合照時有打招呼，有讚佢條裙好靚，冇講番件事，因為都冇發生過。」

談到台慶大合照時，被指與不和的江嘉敏相隔一個身位冇偈傾，盈盈否認說：「冇咁嘅事，亦都冇面阻阻，喺後台大家有傾偈打招呼，我仲主動同佢講生日快樂。（有冇約人食飯？大家近排都忙，我日日通宵開劇，年底多工作係好事，等得閒啲先。」

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