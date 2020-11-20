楊千嬅陳煒施「熟女心經」　搞喊朱晨麗

由楊千嬅主理的頻道節目《千言．慢煮》，最新一集有「多功能」閨蜜陳煒（煒哥）和朱晨麗（朱朱）任嘉賓，主題是「你有幾熟女」，三位女星對自己「榮升」熟女有特別感覺，認為年齡只是個數字，心境才重要呢！

朱朱笑言當踏入30後，有一次拍戲，重看拍攝鏡頭時發現自己多了皺紋，之前又被媽咪取笑有肚腩，令她覺得「難道女人30就是這樣？」千嬅則覺得自己做了人母後心境有些不同，因為是踏入人生另一階段， 令她整個生活都改變了。

至於由選美入行的煒哥自言一直走成熟路線，由於年輕時已經扮熟女。她們覺得現在做熟女也可以繼續任性、撒嬌。朱朱爆煒哥會幫男友剝蝦殼，是一名體貼的女友，簡直是甜蜜到羨慕死人。煒哥表示男友很有童心，現在還喜歡玩超合金。

朱朱自言早前拍劇飾演一名15歲男孩的母親，當對方叫她做媽咪時感到很尷尬，她向男孩表示，其實他們的年紀相差不大，可以做對方的女友，不過男孩指她比較似阿姨！煒哥覺得自己的年紀是輸蝕，一定流失不少宅男觀眾。不過千嬅卻不認同，因為成熟智慧型女性很搶手。千嬅在踏入30歲時，在電影上幾乎停頓，因為步入尷尬之年，她笑說：「有位資深導演對我講方麗娟（《新紮師妹》中角色）都會長大，要學識喺每個階段都要接受自己！」

在節目中亦提到生離死別，朱朱因為一時掛念在蘇州的父母而落淚，因為疫症情已很久沒有見面。千嬅安慰朱朱表示要正面去調節自己，要懂得珍惜，縱然不捨也要面對，不要太傷感。煒哥的母親也在早年去世，令她十分傷心，因為後悔太少時間陪伴母親，她有一段日子要服安眠藥才能入睡。

此外，今次千嬅特製韓式芝士炒飯，而煒哥亦出手炮製泰式柚子沙律，私下更煮了撚手小菜花膠鴨掌，給大家品嘗！

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