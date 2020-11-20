李居明預言特朗普翻盤無望　薛家燕讚台慶防疫做足功夫

玄學家李居明與藝人薛家燕為電影《大運同行》開工，李居明透露有為來年香港運程求籤：「求得中籤，第21籤係『武則天賞花』，明年會全面恢復，但只有一樣係唔得。總之立春後會有好景，其他日子吉多凶少，移民係好，但留喺目前環境會有新作為。」

身為基督徒的薛家燕因信仰而不求籤，今次是來做見證。李居明批薛家燕明年紅鸞星動：「代表佢人緣好，明年啲粉絲會瘋狂愛上你！」薛家燕表示去年與李居明合作拍攝網上視頻講12生肖運程，有逾140萬點擊率，十分犀利，今年他們再合作。

李居明說：「我會用名人去講生肖運程，拜登屬馬，屬馬嘅人明年最好運，至於特朗普屬狗，運程會麻麻，所以特朗普翻盤無望，拜登勝券在握，有三日仲係特朗普嘅黑色三日，分別係11月27，12月1同12月2，佢會不得不認輸。」他又指12月疫情會達高峰，至明年2月就會明朗。

另外，薛家燕姐被問到在台慶夜眾藝人均冇戴口罩，可會擔心？她說：「入廠前每個空檔都會有專人入嚟全部噴過先，所以穩陣好多，而且每個人都要過機量體溫同消毒，我同修哥（胡楓）升上台之前都有噴消毒，我哋只係入廠冇戴口罩，其他時間都有戴口罩。」

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