傅嘉莉被李居明批5年內結婚：幾時行房都講埋

藝人傅嘉莉（Kelly）與江美儀拍攝玄學大師李居明的電影，江美儀大爆Kelly被李居明批5年內結婚生仔，Kelly又將新相識的異性相片給李居明看，Kelly表示：「大師話對方細個有啲唔好嘅經歷，可能對感情有啲影響。我等咗好耐，大師話之前6年唔利我，嚟緊係最好嘅5年要好好把握。（會遇到真命天子？）大師連幾時行房都講埋，話中午時段，將來會生仔。（有冇教你點催谷？）要着紅色，出面唔着入面着都得。」之後她又反爆美儀被批有10年情人運，江美儀笑言：「情人啫，10年後就可能冇，最犀利係家燕姐（薛家燕）紅鸞星動。（大師話你1年後結婚，你係咪有對象？）我冇，情人運冇話結婚，即係唔使負責任嗰啲，佢叫我最好唔好結婚，做情人OK，有都好，咪試吓。」

另外，她們稱有為來年香港的運程求籤，江美儀謂：「2年前我求過，話香港有啲亂，今年再求，我好驚，我係幫香港經濟求，係下下籤，近2年香港經濟唔係咁樂觀，所以要恢復係未得住，大家要守望相助。」至於Kelly為香港的民生健康求籤，她自言當時緊張到手震，幸好求得中籤，要守株待兔，她們認為是指要等待疫苗面世。

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