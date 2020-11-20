台慶夜全程戴口罩　陳豪：我情願犧牲個樣換安全

藝人陳豪、「金牌監製」戚其義在銅鑼灣為有份投資的甜品分店主持開將儀式。陳豪透露投資甜品店已經十年，講到「疫市」擴充業務可有擔心？他說：「有危就有機，因為疫情租金調整，喺呢個時候入市，租金方面有少少優勢。（再開多幾間？）依家2間，睇吓先，唔可以咁心雄，要步步為營。」

原來陳豪與戚其義是網球波友，故要不時見面，但已經有5、6年沒有合作拍劇，戚其義正籌備有關時裝愛情劇，帶點動作與少許色情元素。陳豪期待與戚其義再合作：「我哋成班同監製合作過嘅演員，都等緊佢吹雞。」戚其義睇好陳豪今年再攞視帝，陳豪則謙虛說看看今年的運氣。

問戚其義新劇與林文龍和亞視有關係，陳豪是否未能參與？他說：「係同文龍一齊，但應該同亞視無關，係佢哋啲分公司，陳豪亦未（無綫）批准嘅，佢都唔知有冇期啦，如果包拍就可以搵佢，但係都好複雜，預計三月開工，到時都應該有疫苗啩。」

陳豪被問昨晚無綫台慶幾乎全程戴口罩，問是否擔心被傳染？他說：「依家數字雖然低咗，但係都唔可以鬆懈，係有啲擔心安全問題，亦明白大家驚戴住口罩個妝會溶，我就情願犧牲少少個樣嚟換安全，因為如果中咗就會連帶性爆發。」

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