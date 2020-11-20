﻿﻿【美女饕廚】品味巴黎二星滋味

今次介紹的是一家位於巴黎、La Reserve酒店內的Le Gabriel餐廳，在這裏用餐並不便宜，但卻能帶來一個很好的體驗。

這家餐廳位於香榭麗舍大街對面，用餐的時候可欣賞艾菲爾鐵塔的遠處景色，是巴黎最受歡迎的餐廳之一，擁有米芝蓮二星殊榮。餐廳裝潢完全展現了巴黎的特色，餐廳有超高的樓底，裝飾和用具都具藝術性，而法國廚師Chef Jérôme Banctel使用各種不同季節性的食材，創製出美味的菜餚。服務方面，侍應很專業，擁有豐富的食材知識，能用心介紹每道菜式的用料及烹調方法。

先來一杯餐廳自家製特濃熱朱古力奶，入口十分濃郁厚滑，可可豆香氣四溢，配上金黃鬆脆的麵包，以及軟滑的牛油，是簡單美好的開始。

第一道菜是太陽蛋，配上墨魚和雅枝竹，帶一點辛辣，蛋味濃郁。第二道菜是龍蝦卷，口感豐富，龍蝦肉與紅捲心菜、忌廉和肉桂香料混合在一起，配上甜甜辣辣的帶點干邑酒香的龍蝦醬。

第三道菜是烤鴨，肉質細嫩而富有彈性，口感接近頂級熟成牛扒！配上煎鵝肝，增加鴨肉香氣，不僅沒有腥味，還帶有微微的焦香，讓我們忍不住一嘗再嘗；配菜的厚切薯塔也很美味，芝士芳醇濃厚。

甜品是法式西多士配海鹽焦糖醬，是即場烹製，閃亮帶光澤的醬汁滿滿滲入焦脆的多士中，我們都像上癮般把整碟吃光光；最後以鮮奶咖啡作圓美句號。

饕廚貼士：家做海鹽焦糖醬

用一個較深的小鍋，放入沙糖，加少少水，開中大火，把沙糖融化成糖漿，轉中火加熱至轉金黃色，加入牛油和忌廉，關火後放入Fleu de Sel（法國海鹽）即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）