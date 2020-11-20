老公被嘲食軟飯！梁芷珮反擊：冇佢唔成事

藝人梁芷珮憑旅遊節目《潮什麼》系列而成功入屋，今年因疫情關係，未能到外國繼續拍攝旅遊節目，育有3名小朋友的她，原以為會收入大減，一度擔心生計，然而世事無絕對，梁芷珮竟成疫市奇葩，在大半年密密接拍逾10個廣告，成為入行以來最豐收的1年，知名度也是最高，走在街上會有人認識。人妻形象煞食人妻人母形象竟比過往更受歡迎，她也承認始料不及：「真係冇諗過，其實我入咗公司5年，近呢1、2年大家先知我結咗婚又生咗3個小朋友，可能大家覺 得我有家庭，都可以有自己嘅事業，反而更受注意，所以真係好有驚喜。」

愛與網友分享的她，不時開直播與粉絲互動，社交網粉絲已近10萬人， 但最意外是連老公Ken亦相當入屋，全因他廚藝了得：「結果大家讚佢煮嘢好叻，老公煮嘢食仲受歡迎過我做運動拍片，開直播有千幾人睇，我自己開都冇咁多，好妒忌！」畀老公100分不過人紅自然是非多，早前竟然有網友批評Ken「食軟飯」，令梁芷珮即時為老公平反：「係誣衊！識得 我，都知我老公同我一齊拍《潮》，冇咗佢就成唔到事。」

對於網友的刻薄留言，她向老公如實稟報：「佢唔識睇中文，起初我冇話佢知，因為我睇到個網友咁樣話佢， 係不知所措嘅，我最終第2日同老公講番呢件事。（佢點？）佢冇嘢，因為佢根本唔係咁樣。（畀幾多分老公？）多過100分！」

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