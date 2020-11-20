莊思明成考牌車神　張秀文問考官：仲記唔記得我

藝人考車牌時都曾有不少經歷，有些更是於外國考牌，不過唔係個個都咁好彩可以一Take過考到車牌，其實揸車都好講天份呢！

大家仲成日叫佢沙律嘅張沛樂：「我喺香港考車牌，大概7年前開始考，考2次都Fail，最後放棄咗，因為當時係屋企人資助，但連續2次都失敗，佢哋就唔再資助我。之後相隔5年，因為接咗代言工作，命運都係要我再考，最尾考到第5次先成功。記得第1次考嘅時候天氣好差落大雨，考試時間又好早，期間我想Cut線去中線，但啲人唔知點解見你考車偏偏唔讓你，等咗好耐考官煞停我架車，仲要遇上交通意外，真係好黑仔。」

愛妻號鄧健泓：「考車牌只考咗1次，係天生嘅駕駛者，所以依家成日做老婆（石詠莉）嘅司機，哈哈！我人生第1個車牌係1993年、喺加拿大留學時考嘅，記得當時都係有筆試、路試，同香港最大嘅分別就係英文，當時係考自動波。有好多人都話喺加拿大考完個自動波車牌，返到嚟香港可以揸自動波兼棍波，所以就喺臨返香港之前由加拿大嘅駕駛執照轉香港嘅駕駛執照，但喺2003年見某個牌子嘅棍波車做緊優惠，就買咗人生第一架棍波車，不過我完全未試過揸，最後補咗10個鐘，好記得第1次揸棍波車係不停咁死火！」

車神（愛車女神）莊思明：「我個車牌喺香港考，當時18、19歲左右，讀完中學就喺香港較出名嘅駕駛學校入面考，我係一Take Pass。學車嘅時候覺得最難係泊車，因為唔係好知道要扭幾多軚先回軚，以前唔係好識點去預位同計啲角度，所以花多咗少少時間喺泊車方面，嗰時個老師好好，佢知道我泊車方面比較弱，佢會花更長時間幫我練泊車。」

身材Fit爆嘅張秀文：「真係考咗好多次，因為入行第2年諗住考定個車牌備用，於是就搵個私人師傅，但只係合格泊位同埋掉頭，要補考路試，不過再考2次都唔合格，因為師傅教得唔好，成日喺度瞓覺，結果我相隔7年再去學校度報名考，結果前後考咗4次先成功，最尾1次問過考官記唔記得我，但佢叫我專心考試，完咗之後先講認得我。」

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