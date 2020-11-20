我就話男人係海水造嘅，因為又鹹又濕呀！（互聯網）

成日聽人講女人用水造，原因在於女性比較易感動落淚，姑勿論如何，美國四仔脫星真係充分體現用水造嘅特性，絕對係水頭十足，為視覺帶嚟極大嘅官能刺激呀！話說回來，男人係用乜嘢造呢？

口技非凡

「Squirt」喺情色俚語中有潮吹嘅意思，因此呢套由美國四仔片廠BANG推出嘅《Squirt Squad #3》，顧名思義以潮吹作為賣點，但只係水頭十足係唔夠嘅，仲要有樣有身材至夠吸睛，所以搵嚟Kenzie Reeves、Kendra Spade、Skylar Snow以及Lily Lane等4位青春可人又活潑迷人嘅脫星演出，當中以23歲嘅Kenzie Reeves最有睇頭，事關佢唔單止濕度高，仲要口技非凡，被喻為新一代口技脫星。

床上高手

青春又有活力嘅脫星固然好睇，但係飢渴熟女亦有迷人之處，深受四仔迷歡迎，因此Elegant Angel推出嘅《Big Wet MILF Tits #3》，就以熟女為賣點，而演出嘅更係非一般熟女，好似Kenzie Taylor、London River、Jessica Jade等個個都係既有水量又有乳量嘅脫星，而且仲係床上高手，不論吹奏定肢體交鋒，都充分展現出佢哋對慾望嘅渴求。事實上，呢部作品亦係Elegant Angel其中一個人氣系列，更喺各個四仔頒獎禮上多次獲獎添！

聯手夾擊

作為天后級脫星，冇番一兩套個人領銜作品，又點能夠凸顯出佢嘅地位呢？呢部由四仔名廠Private炮製嘅《The Best of Stella Cox》，睇片名就知係由天后脫星Stella Cox領銜主演，全片共有4幕肉搏場面，其中3場係由阿妹一人力戰猛男，而最後一場嘅3P混戰，佢就會帶領新人Sienna Day聯手夾擊男優，絕對係非凡嘅官能享受呀！

碟評

想知道乜嘢叫做噴水女王？咁就一定唔可以錯過由Stella Cox主演嘅《The Best of Stella Cox》，佢嘅潮吹功夫相當厲害，搞到床單好似畀水淋濕晒。如果想睇眾多脫星嘅水量演出，《Squirt Squad #3》係個唔錯嘅選擇，加上青春魅力夠吸引，更係上佳嘅官能享受。若然鍾意睇有劇情嘅作品，《Big Wet MILF Tits #3》絕對係首選。