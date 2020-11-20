聽到人講話去做健身運動，好多人都會覺得佢哋一定會變成筋肉人，不過其實唔刻意進行肌肉操練，身上嘅肌肉都唔會話爆晒出嚟，好似新一代爆乳女神美乃雀咁，就有辦你睇喇！

美體配G奶

熟知日本AV界行情嘅朋友，應該都會睇過新世代FALENO嘅作品，自從廠方成立之後一直努力擴充實力，陸續從不同AV大廠招攬女優，例如從S1招來吉高寧寧、天使萌同橋本有菜，又向SOD挖角筋肉型女優七海蒂娜，最近更加喺Moodyz手中搶到白坂有以過檔，女優陣容又再進一步增強。雖然有咁多女優加盟，但係F廠嘅「親生女」冇話地位不保，好似美乃雀咁優秀就真係未驚過啦！

最令人留下深刻印象嘅一定係身材，身高5呎6吋，高挑又健美，條腰幼得嚟仲擁有一對G奶，呢副胴體真係夠晒火辣，而且甚為順眼，係咪打假波亦唔重要了！

外冷內熱

美乃雀身材如此健美，其實係因為佢一向都好鍾意做健身運動，仲曾經練到有腹肌，後來為咗不損美感，所以就冇繼續操落去。上年年尾出道嘅佢係FALENO嘅專屬女優，有「性之女神」之稱，原因係佢相當熱衷性事。亦因為咁，大家可能會覺得佢好似身材同樣健美嘅蓮實Kurea咁，演出風格又狼胎又飢渴，床上狠勁得令男人怕怕呢？雖然阿妹生得高大，樣子冷艷迷人，但係面對男優時唔會一味進取，而係會用體貼溫柔嘅態度同對方互相配合為大家帶來快感。熱身過後，佢會表現得相當陶醉，甚至係興奮到忘我境界，繼而爆發出激烈潮吹，水花四濺，絕對係一位外冷內熱型嘅女優，唔知大家鍾唔鍾意呢？

美乃雀好鍾意喺社交網上載自己嘅性感自拍照，另外亦會分享新作品嘅情報，大家Click入去保證會有好嘢睇，咪走雞啦喂！

Profile

出生日期：1996年5月10日

身高：5呎6吋

三圍：37G-24-35