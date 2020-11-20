網民狂寸身形差上熱搜　周揚青高EQ借機sell節目

台灣藝人羅志祥（小豬）今年4月被內地網紅舊愛周揚青爆荒淫史後，停工至今復出無期，而女方卻迎來事業上的好運，早前更聯同陳偉霆、范丞丞、歐陽娜娜等人合作拍大陸綜藝節目《潮流合伙人》，似有意殺入娛樂圈。此消息引起網民熱議，反應兩極，有人表示期待，亦對此提出質疑：「這麼low嗎？請個抄襲的網紅」、「網紅也可以，門檻好低哦！」

日前周揚青喺社交網分享5人合照，並指節目錄影煞科。直至前日，眾人出席記者會為節目宣傳，周揚青的衣着打扮惹來網民嘲笑，狠批她曝露了頸太短的問題，又批評她的身形比例不理想。對此，周揚青高EQ回應：「既然都上熱搜了，那就順便打個廣告吧！大家記得回頭看我們《潮流合伙人2》，也歡迎吐槽，我心裏承受能力強，只要不說頭大，一切都好說 ​​​​。」

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