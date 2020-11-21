吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：拜師、嫁娶、安床

忌：動土、置業、移靈

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、4、7、9

幸運顏色：白

生肖指數 是日吉星：雞

鼠：↑ 工作十分順利，提出的意見也容易獲得別人支持，不妨積極進取一些。

牛：→ 易有意外支出，如有投資習慣，只宜穩守不宜進取，否則一定會破大財。

虎：→ 黃色能夠帶來不錯的休閒運，善用的話，更可增加財富及改善人際關係。

兔：↓ 做生意者不宜過分進取，自己的生意亦要看緊一點，盡量避免假手於人。

龍：↓ 生活上比較多麻煩瑣事纏擾，遇有難題應向朋友請教，不要胡亂做決定。

蛇：→ 今天做任何事情不要太我行我素，應與拍檔配合，才會令工作順利完成！

馬：→ 因心情煩躁而對伴侶多了微言，而伴侶未能知道你的感受，會發生衝突。

羊：→ 未考慮清楚便投入新戀情，容易出現見一個愛一個的情況，要好好控制。

猴：↑ 身心發展頗佳，體魄強健，如早前有任何身體問題，近日起會逐漸痊愈。

雞：★ 人氣上升，特別是在朋友的聚會中，你自然的態度，能令人如沐春風。

狗：↓ 是日沖煞，小病痛頗多，傷風感冒等在所難免，尤其要留意腸胃的健康。

豬：→ 做事容易節外生枝，不論工作或日常生活應做足心理準備，宜靜觀其變。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業及財運較佳，利求職、轉職等，宜積極。但公事或見阻力，多作協調為佳。

金牛：精神較佳，情緒及家庭運回穩，較能享受家庭樂，與家人多作交流，助增進情誼。

雙子：社交運較旺，利交朋結友聯誼歡聚。或有人事變動，敍舊、薦別等活動或會較頻。

巨蟹：人緣及事業運回升不少，求職、轉職、謀事、開單、簽約等，善用人脈可助成事。

獅子：事業及財運持續較佳，議價力較強，出勤、公幹及海外項目等進展較佳，宜積極。

處女：親子及感情關係略為不穩，結伴旅遊或參與宗教、嗜好等活動，將有助增進情誼。

天秤：情緒及家庭運雖略見不穩，但人緣及桃花運回升，有助改善與伴侶及家人等關係。

天蠍：體能轉佳，工作及事業運回穩不少，發展及上位良機不乏，宜積極行事爭取上位。

人馬：人緣及社交運持續較旺，但開支較大，多節約之餘，宜小心處理朋輩金錢等事宜。

山羊：情緒及家庭運略為不穩，宜多關懷身邊人。社交運稍佳，攜眷聯誼，助增進情誼。

水瓶：人氣略為回穩，辭令及思考力稍佳，事業運回升，面試、求職或會客等成效較佳。

雙魚：財運稍佳，社交運回升，善用人脈，可助招引賺錢或工作，但開支較大宜多節約。

預測：下周大市，交投氣氛或會稍佳。