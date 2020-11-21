鬧翻7年終回巢！鄧萃雯同無綫破冰拍《巾幗4》

無綫多年來炮製過不少經典作品，近日更掀起「翻拍風」，繼《十月初五的月光》後，TVB另一經典作《巾幗梟雄》系列將於明年3月開拍第4輯，今次男女主角更是深得觀眾喜歡的「柴九」黎耀祥與「四奶奶」鄧萃雯！2人當年憑《巾》劇雙雙摘下視帝后寶座，該劇更於《萬千星輝頒獎典禮》狂掃6獎，「柴九」金句「人生有幾多個十年」更成為經典對白，風頭可謂一時無兩，之後二人憑《巾幗梟雄之義海豪情》再奪視帝后。

這對「巾幗梟雄」原本可以繼續再創佳績，可惜雯女有份主演的《金枝慾孽貳》收視低迷，她於2013年時還「踩多腳」炮轟該劇冇劇本，惹來台前幕後不滿，更傳出她不會再拍無綫劇，雙方關係跌至冰點。之後TVB開拍《巾幗梟雄之諜血長天》，黎耀祥的拍檔換上胡杏兒，而另一劇集《不懂撒嬌的女人》有傳是為雯女度身訂造，但她最終沒有接演，改由宣萱頂上。雯女近年接拍ViuTV劇集《婚內情》，可見她與TVB關係未見起色。

如今事隔7年，雙方關係終於破冰，雯女今次再接演TVB劇，據知除了是該劇製作相當龐大外，無綫高層杜之克亦親自出面力邀，才能令當年經典再現！今次《巾》劇拍攝的第4部曲，無綫將跟內地公司合作，屬大型合拍劇，預計明年3至5月開工，故事背景為民初，並且是全新故事。為求有靚景拍攝，TVB亦會拉大隊到內地開工，當然要視乎疫情發展而定。至於其他卡士方面仍在商議中，初步人選則有朱晨麗、海俊傑及張文慈，但眾人暫時都未收到通知，一切要待開會商討後才再有定案。

大有機會跟2位好戲之人黎耀祥與鄧萃雯合作，朱晨麗笑言：「雖然仲未收到正式通知，但都有好多人傳呢個消息畀我聽，齋聽都已經好興奮，好開心！」至於該劇監製方駿釗承認有打算找雯女回巢，但目前仍屬初步階段，仍未落實。

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