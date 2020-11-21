東方日報C1：與無綫鬧翻7年　鄧萃雯獲高層力邀回巢拍《巾幗4》

藝人鄧萃雯明年將重返無綫拍攝《巾幗梟雄》系列劇集，與好拍檔黎耀祥合作，重現經典！雯女當年曾與無綫鬧翻，足足7年未有再合作，據知她今次接拍除了因製作吸引外，還有無綫高層杜之克「出手」，才能促成今次破冰！

無綫多年來炮製過不少經典作品，近日更掀起「翻拍風」，繼《十月初五的月光》後，TVB另一經典作《巾幗梟雄》系列將於明年開拍第4輯，今次男女主角更是深得觀眾喜歡的「柴九」黎耀祥與「四奶奶」鄧萃雯！2人憑《巾》劇系列兩度於《萬千星輝頒獎典禮》摘下視帝后寶座，「柴九」金句「人生有幾多個十年」更成為經典對白，風頭可謂一時無兩！

跟內地合作 製作龐大

其實這對「巾幗梟雄」原本可以繼續合作再創佳績，可惜雯女有份主演的《金枝慾孽貳》於2013年播出時收視低迷，她還「踩多腳」炮轟該劇冇劇本，惹來台前幕後不滿，更傳出她不會再拍無綫劇，雙方關係跌至冰點。其後，TVB開拍《巾幗梟雄之諜血長天》，黎耀祥的拍檔換上胡杏兒，另一劇集《不懂撒嬌的女人》有傳是為雯女度身訂造，但她最終沒有接演，改由宣萱頂上。

如今事隔7年，雙方關係終於破冰，雯女今次再接演TVB劇，據知除了是該劇製作相當龐大外，無綫高層杜之克亦親自出面力邀，才能令當年經典再現！今次《巾》劇拍攝的第4部曲，無綫將跟內地公司合作，屬大型合拍劇，預計明年3至5月開工，故事背景為民初，並且是全新故事。為求有靚景拍攝，TVB亦會拉大隊到內地開工，當然要視乎疫情發展而定。至於其他卡士方面仍在商議中，初步人選則有朱晨麗、海俊傑及張文慈，但眾人暫時都未收到通知，一切要待開會商討後才再有定案。

朱晨麗有份參演：好興奮！

大有機會跟2位好戲之人黎耀祥與鄧萃雯合作，朱晨麗笑言：「雖然仲未收到正式通知，但都有好多人傳呢個消息畀我聽，齋聽都已經好興奮，好開心！」至於該劇監製方駿釗承認有打算找雯女回巢，但目前屬初步階段，仍未落實。

另外，朱晨麗昨晚在港出席慈善晚宴，談到在《萬千星輝賀台慶》中被指與傳不和的洪永城「零交流」，問到是否仍未解開誤會，她只說：「節目上加咗『多功能』環節，大家可以同台見到面都好開心。（同佢未解除誤會？）大家講話有（誤會）啫！我哋冇嘢呀！不過拍完之後都冇同其他男士見面。（見面會尷尬？）冇尷尬嘅。」

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