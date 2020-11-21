【特約報道】入冬後寒意逐漸增加，不禁開始懷念在裊裊白煙中與親朋好友圍在桌邊共享一「煲」的美好時光。這個「煲」，單是想起那個滋味就讓人食指大動。稻香、稻香超級漁港及稻坊今個秋冬就推出兩款羊腩煲及一款雞煲，為各位食客帶來窩心暖意。

經典香濃 古法炮製暖意羊

「古法羊腩煲」採用傳統方法炮製，馬蹄去皮、冬筍切片、冬菇切塊、枝竹洗淨，加到煲內和羊腩一起炆。揭開煲蓋，記憶中熟悉的香氣撲面而來。古法羊腩煲保留了羊肉的鮮味，汁香味濃，每一樣配菜都吸收了羊腩汁的精華，鮮香可口。

酸辣開胃 可口檸檬增鮮創新羊

「鮮辣酸湯羊鍋」大膽創新，於羊肉湯底加入檸檬及辣椒。檸檬增鮮解膩，辣椒刺激味蕾，藕片脆中帶甜，羊肉軟滑多汁。口感豐富、酸辣開胃，讓人一口接一口欲罷不能。

麻辣過癮 熱血沸騰霸氣雞

「麻麻辣雞煲」可自選大﹅中或小三個不同辣度。小辣淺嘗辣味，中辣刺激味蕾，大辣令人熱血沸騰！吃辣能暖胃驅寒，促進血液循環，尤其適合秋冬季節。

除了當作下飯小菜，以上三款煲還可以當作火鍋湯底，一次過滿足兩個禦寒願望，晚上八時半起還可享用堂食半價優惠，可謂最強秋冬之寶。

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