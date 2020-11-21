BMW M2雙雄　限量抵港

BMW香港即日起(11月21日)至11月29日，在K11 MUSEA舉行的「BMW ENCOUNTERS- CHAPTER 1體驗旅程」展出多款M系車型，包括兩款新抵港的限量M2雙雄。(胡振文攝)

以輕巧靈活見稱的寶馬(BMW) M2 Competition堪稱是同級最強跑車。為力求突破，廠方早前還推出兩款以M2 Competition為基礎打造的限量版車型，並且已火速來到香港。

兩款限量版車型包括：與國際知名當代藝術家FUTURA 2000聯乘推出、全球限量500輛(香港限定1輛)的BMW M2 Edition designed by FUTURA 2000及全球限量2,200輛(香港限定配額僅28輛)的BMW M2 CS。前者以街頭塗鴉藝術強化M2 Competition的強悍感，後者則將性能提升到更高水平，叫人血脈沸騰。

現兩款新抵港的限量M2雙雄，將會與其他BMW M系列、5系列及X系列各款標誌性及王牌熱賣車款，於即日起(11月21日)至11月29日，在K11 MUSEA舉行的「BMW ENCOUNTERS- CHAPTER 1體驗旅程」活動中公開展出，BMW迷可別錯過。

《BMW ENCOUNTERS- CHAPTER 1體驗旅程》

日期：2020年11月21至29日

時間：11am-9pm，每日5場，每場2小時 （入場人士需在「BMW Concessionaires App」內預先登記）

地點 ：K11 MUSEA, B2 Garage