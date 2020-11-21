鬥閃！何猷君等奚夢瑤換衫VS謝楠筋膜槍為吳京按摩

大陸超模奚夢瑤、賭王何鴻燊四房兒子何猷君和內地明星夫妻吳京、謝楠這兩對CP於內地節目《幸福三重奏》第三輯中大耍花槍、晒恩愛。

嫁入豪門的奚夢瑤於節目中坦言這些恩愛情景正是他們平日的生活，更揚言：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情。」雖然此言一出，不少網民都有微言，不過，奚夢瑤本身是中國四大超模之一，本身已有事業，而她這一句「豪言」，就如當年范冰冰所說的「我不嫁豪門，我就是豪門。」一樣的霸氣。

而奚夢瑤的奶奶四太梁安琪對子女要求甚高，老公猷君忙於自己工作，奚夢瑤亦會乖乖的做自己的事情，不會打擾對方，而猷君亦有愛錫妻子的一面，好似節目中，二人打算外出，身為名模的奚夢瑤左揀右揀去街衫之際，他就於廳外對着牆打網球耐心等候。

此外，另一對就是吳京及謝楠這對CP，節目中，謝楠用筋膜槍為老公按摩，吳京一臉痛苦，吳京事後坦言：「她每天都會幫我按摩，自己因為受傷，每天都痛到睡不到覺，後背兩邊肌肉在睡覺時都會抽搐，一晚痛醒好幾次。」

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