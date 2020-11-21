【玄之又玄】食啱五行菜　好運自然來

有說11月25日係「世界蔬菜日」，旨在推廣素食，鼓勵大眾多菜少肉，注重健康嘅你，當然要響應一下。講起蔬菜呢種咁平常嘅食材，原來真係好有益，除咗可以補充身體所需營養，仲可以為事業帶來好運，甚至令財運亨通。究竟係咩葫蘆賣咩藥？

簡單嚟講，十二生肖各有五行屬性——猴、雞屬金，虎、兔屬木，鼠、豬屬水，蛇、馬屬火，牛、龍、羊、狗屬土；同樣地，唔同嘅食物都有五行之分，只要識得配合個人五行嘅「揀飲擇食」，就有助增強運勢！值得一提，隨着季節轉變，每個人需要嘅五行食物會有所改變，不一定獨沽一味，大家不妨參考以下列表，作出明智嘅選擇吧！

12生肖增運食物表

屬金食物

特性：如有「白」字邊的名稱，都屬金。

蔬菜：小白菜、冬瓜、大白菜

生果：檸檬、西柚、車厘子、甘蔗

屬木食物

特性：形狀長形的，如有甲字、木字、花字等，也屬木。

蔬菜：菜心、榨菜、西蘭花、西芹、節瓜

生果：啤梨、大樹菠蘿、奇異果、杧果、椰子、無花果

屬水食物

特性：如有「子」字的名稱，都屬水

蔬菜：菠菜、葱、蓮藕、黑木耳、銀耳、紫菜

生果：西瓜、梨、柚、楊桃、提子、雪梨

屬火食物

特性：味道帶辣；食材本身顏色為紅。

蔬菜：卷心菜、蒜頭、葫蘆瓜、番茄、辣椒、紅豆

生果：荔枝、士多啤梨、木瓜、布冧

屬土食物

特性：面積較大、體積較重或較笨重的。

蔬菜：青瓜、芥蘭、青蘿蔔、南瓜、茄子、猴頭菇

生果：香蕉、橙、沙田柚、蜜瓜、山竹